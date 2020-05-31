На что ставить 31 мая: «Шахтёр» — «Динамо» Киев и другие матчи для прогнозов

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 31 мая.



Двумя матчами с участием претендентов на зону Лиги чемпионов продолжится программа 29-го тура чемпионата Германии. В 16:30 мск в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» начнёт играть с берлинским «Унионом», а в 19:00 мск стартует поединок между «Падерборном» и дортмундской «Боруссией».



Ещё три игры состоятся во второй немецкой Бундеслиге. Там тоже к концу подходит 29-й тур. В программе следующие матчи: «Гамбург» — «Веен», «Хайденхайм» — «Эрцгебирге» и «Динамо» Дрезден — «Штутгарт». Всё встречи начнутся в 14:30 мск.



11-й тур чемпионата Беларуси завершится тремя поединками. В Молодечно «Энергетик-БГУ» сразится с «Витебском» (16:00 мск), в Борисове БАТЭ примет «Ислочь» (18:00 мск), а на десерт состоится брестское дерби между «Рухом» и «Динамо» (20:00 мск).



Возобновился чемпионат Украины. Матч «Карпаты» — «Мариуполь» из-за коронавируса отменили, но две игры всё же состоятся. Всё внимание, естественно, приковано к битве «Шахтёра» и киевского «Динамо» (17:00 мск). А тремя часами ранее выяснять отношения начнут «Ворскла» и «Львов».



В чемпионате Польши пройдут три матча 27-го тура: «Висла» Плоцк — «Корона» (13:30 мск), «Краковия» — «Ягеллония» (16:00 мск) и «Лехия» — «Арка» (18:30 мск). Ровно столько же игр запланировано в чемпионате Чехии: «Теплице» — «Опава» (15:00 мск), «Богемианс» — «Динамо» (17:00 мск) и «Карвина» — «Спарта» Прага (19:00 мск).



Начать день можно с чемпионата Южной Кореи, где продолжится четвёртый тур. Здесь матчи стартуют рано. В 10:30 начнётся битва «Сеула» и «Соннама», а в 13:00 мск прозвучит свисток для «Инчхон Юнайтед» и «Пхохан Стилерс».



Любители футбольного артхауса могут поставить на Первую лигу Беларуси, а также на чемпионаты Фарерских островов, Армении, Бурунди, Китайского Тайбэя, Венгрии, Эстонии и Дании.

«Рух» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский, Кисляк и Кривец провалят дерби «Рух» не проигрывает семь матчей кряду, пропустив за это время всего четыре мяча.