«Энергетик» — «Витебск»: прогноз Михаила Поленова на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Витебск».



Ставка: тотал больше 2.5 голов за 2.26.



«Довольно неожиданным образом “Энергетик” прописался среди лидеров турнирной таблицы чемпионата Беларуси. Команда занимает вторую строчку и лишь немного отстает от лидирующего БАТЭ. В последнее время футболисты “Энергетика” довольно регулярно побеждают. Однако часто эти победы добываются на характере или везении, но не на мастерстве.



“Витебск” вполне смело можно назвать типичным середняком Высшей лиги. Коллектив расположился ровно на экваторе таблицы, занимая восьмую строчку. Результаты “Витебска” не слишком отличаются стабильностью. У этого коллектива тоже много проблем в том, что касается качества игры. Поэтому “Витебск” не залезает в таблице выше.



Мне кажется, что в битве таких соперников вполне возможны забитые голы. Конечно, ставка на верховой исход — не самое типичное дело для чемпионата Беларуси. Тем не менее обе команды могут ошибиться в обороне и воспользоваться недочётами соперника. Исходя из этого, ставлю на «тотал больше 2.5 голов».

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