«Боруссия» М — «Унион»: прогноз Павла Занозина на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион».
Ставка: гол Маркуса Тюрама за 2.25.
«Довольно неожиданным образом “Боруссия” начала сыпаться. После рестарта чемпионата Германии клуб из Мёнхенгладбаха стартовал с уверенной победы над франкфуртским “Айнтрахтом” (3:1), но затем последовали проблемы. Сначала было домашнее поражение от леверкузенского “Байера” (1:3), а затем “Боруссия” не смогла забить аутсайдерам из “Вердера” (0:0). Тем не менее команда из Мёнхенгладбаха по-прежнему находится среди лидеров и ведёт активную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Коэффициент на победу хозяев поля не слишком большой, как и на то что в предстоящем противостоянии будет пробит верховой исход. Всё-таки “Унион” — не самый грозный соперник, который не так давно играл во Второй Бундеслиге. Именно поэтому предлагаю поставить на гол Маркуса Тюрама.
У него великолепные гены отца, знаменитого защитника Лилиана Тюрама. Старший Тюрам забил за сборную Франции всего два гола, но зато оба — в важнейшем и памятном полуфинале с Хорватией. Маркус имеет классную подмогу в лице партнёра по нападению Алассана Плеа. К тому же Тюрам забил в двух матчах подряд после возобновления сезона, пусть и не отличился в прошлом туре. Именно поэтому ставлю на гол Маркуса Тюрама».
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