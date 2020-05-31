«Шахтёр» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Украины 31 мая

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 24-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев.



Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.81.



«Большого влияния на чемпионскую гонку этот матч не окажет. Её давно не существует, «Шахтёр» оторвался достаточно далеко. И конечно же он отпразднует своё очередное чемпионство. Но для «Динамо» матч очень важен. Перед паузой оно откатилось на третье место и виртуально потеряло место в квалификации Лиги чемпионов. Если «Динамо» не сможет вернуть себе вторую строчку, то результат сезона будет признан провальным, это однозначно. Сейчас для «Динамо» любой матч важен.



Если судить по последним контрольным встречам, «Шахтёр» выглядит несколько лучше. Но, думаю, разница в мотивации может сказаться. Для киевлян встреча имеет большее турнирной значение. И я поставлю на то, что «Динамо» не проиграет, тем более что достаточно хороший коэффициент букмекеры предлагают: X2 идёт за 1.81. К тому же матч состоится в Киеве, пусть зрителей и не будет. Но для «Динамо» это домашнее поле, ехать никуда не надо».

«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Коноплянка, Тайсон и Марлос приблизятся к золоту УПЛ «Горняки» оторвались от бело-синих на 13 очков и могут окончательно снять все вопросы.