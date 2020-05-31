«Энергетик-БГУ» — «Витебск»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Витебск».



Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.74.



«В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами (2:0 и 0:3). «Энергетик» сейчас играет и добивается успеха так, что его хвалить надо обязательно. Молодая команда не устаёт радовать, удивлять, и ей не надоедает побеждать, но все ждут, когда молодёжь «наестся» физически, эмоционально и «поплывёт». Конечно, рано или поздно подобное произойдёт, но пока «студенты» ходят в отличниках.



«Витебск» слаб в атаке, но очень прилично обороняется. «Северяне» — команда осторожная, с автобусом на поле, и достаточно опытная. Она явно «низовая», а студенты в трёх предыдущих встречах пробивали «верх».



Учитывая умение «Витебска» сушить игру, качественно обороняться, проявлять терпение — а у «Энергетика» отсутствие из-за дисквалификации лучшего бомбардира Джасура Яхшибоева, и то, что «студенты» выдали три подряд результативных верховых матча, — смею предположить, что на этот раз много голов мы не увидим».



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