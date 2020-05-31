«Рух» — «Динамо-Брест»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».



Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.91.



«Брест в последних матчах мне понравился, сейчас ему некуда отступать, и на его победу предлагают хороший коэффициент. Во-первых, Бресту просто хватит терять очки, во-вторых, у «Динамо» хороший состав, и в финале Кубка Беларуси против БАТЭ динамовцы играли на равных. Да и в чемпионате при счёте 1:1 Брест не забил и в следующей атаке получил в свои ворота. «Динамо-Брест» — хорошая команда с хорошими исполнителями, и она должна когда-то победить. Видно было в финале Кубка, что Брест умеет создавать моменты. Никогда не поверю, что «Рух» может конкурировать с «Динамо».



«Динамо» проиграло в финале Кубка страны в дополнительное время, но у динамовцев было время отдохнуть, прийти в себя, и сейчас команда должна быть в тонусе, поэтому не вижу ничего страшного, и всё вернётся на круги своя.



Также думаю, что «Рух» не сможет забить. Если «Рух» забил всего один мяч «Слуцку», то Бресту будет сделать это гораздо сложнее. «Руху» голы даются очень тяжело, а Брест должен когда-то выиграть, ведь мастерство у него есть», — сказал Радимов.



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