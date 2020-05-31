«Рух» — «Динамо-Брест»: прогноз Михаила Поленова на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».



Ставка: победа «Динамо» за 1.86.



«Эти две команды из одного города находятся совсем близко и в турнирной таблице. К удивлению многих, “Рух” сейчас выше, поскольку занимает седьмую строчку, а соперник находится на девятом месте. Однако не стоит забывать, что класс футболистов “Руха” всё-таки намного ниже. Не далее как в прошлом сезоне этот коллектив выступал в Первой лиге, а соперник сейчас будет грозный.



“Динамо” всё ещё является действующим чемпионом Высшей лиги, пусть и находится крайне далеко от защиты титула. Динамовцы откровенно провалили стартовую треть чемпионата. С их ресурсами, подбором игроков и возможностями они явно должны быть намного выше девятого места. Думаю, что они приложат для этого все усилия.



Почти уверен, что “Динамо” ещё вернётся в чемпионскую гонку. Да, они дважды подряд проиграли БАТЭ, но ведь соперник сейчас будет явно проще. Мне кажется, что в этом дерби “Динамо” покажет серьёзность своих намерений и амбиций и сумеет победить. Мой прогноз: победа “Динамо”».



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