«Богемианс» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата Чехии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Богемианс» — «Динамо».

Ставка: «Богемианс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«В первом туре после рестарта «Богемианс» разгромил в родных стенах прямого конкурента — «Теплице» (4:0). Уже к середине первого тайма удалось добиться преимущества в два мяча. Гости сделали в перерыве три замены, но результата это не дало. На 64-й минуте они пропустили третий гол, и интрига окончательно умерла.



«Динамо» тем временем потерпело третье поражение подряд, уступив на своём поле крепкому «Словану» из Либереца (0:1). Тут всё решалось на тоненького, игра получилась близкой и нервной. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Александру Бэлуцэ из Румынии.



Команды близки по общему уровню. Статистика очных встреч это подтверждает: 26 матчей и девять побед — у «Богемианс», девять ничьих и восемь побед — у «Динамо». Перфекционисты могут поставить на успех гостей, но оснований для этого не много — коллектив из Ческе-Будеёвице сейчас выглядит не лучшим образом.



Проверим комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83». Логика простая: хозяева сейчас смотрятся получше, а предпосылок для высокой результативности не много. Слишком высока цена ошибки, а потому дебют наверняка получится закрытым. На наш взгляд, два-три гола в такой ситуации кажутся потолком».