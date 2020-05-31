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«Богемианс» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата Чехии

«Богемианс» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата Чехии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Богемианс» — «Динамо».

Ставка: «Богемианс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«В первом туре после рестарта «Богемианс» разгромил в родных стенах прямого конкурента — «Теплице» (4:0). Уже к середине первого тайма удалось добиться преимущества в два мяча. Гости сделали в перерыве три замены, но результата это не дало. На 64-й минуте они пропустили третий гол, и интрига окончательно умерла.

«Динамо» тем временем потерпело третье поражение подряд, уступив на своём поле крепкому «Словану» из Либереца (0:1). Тут всё решалось на тоненького, игра получилась близкой и нервной. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Александру Бэлуцэ из Румынии.

Команды близки по общему уровню. Статистика очных встреч это подтверждает: 26 матчей и девять побед — у «Богемианс», девять ничьих и восемь побед — у «Динамо». Перфекционисты могут поставить на успех гостей, но оснований для этого не много — коллектив из Ческе-Будеёвице сейчас выглядит не лучшим образом.

Проверим комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83». Логика простая: хозяева сейчас смотрятся получше, а предпосылок для высокой результативности не много. Слишком высока цена ошибки, а потому дебют наверняка получится закрытым. На наш взгляд, два-три гола в такой ситуации кажутся потолком».

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Клуб из Ческе Будеёвице потерпел три поражения подряд и рискует пролететь мимо топ-6.
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