БАТЭ — «Ислочь»: прогноз Александра Неценко на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь».
Ставка: победа БАТЭ и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.
«Борисовчане адаптировались к требованиям нового тренера Кирилла Альшевского, который прекрасно ротирует состав, поддерживая на высоком уровне конкуренцию в команде. Промежуточный итог после трети чемпионата впечатляет. БАТЭ — лидер первенства. К тому же новый штаб, включая сына Анатолия Капского, взял первый трофей. После 120 минут битвы с брестским «Динамо» борисовчане забили победный мяч с помощью удара защитника Волкова.
В «Ислочи» по-прежнему проблемы: пневмония, коронавирус, травмы. Все это привело к потерям трети состава. В предстоящей встрече точно не сыграют Макась, Януш, Рыбак и Краснов, которого забрали в армию. Не исключено, дадут зелёный свет на выход на поле Комаровскому, но капитану «волков» будет трудно пополнить очковый запас в матче с БАТЭ, который без проблем шагает по чемпионату, не проигрывая со 2-го тура и одержав 7 побед в 8 матчах.
И все же у «Ислочи» отличный голкипер — Хаткевич, он много выручает команду. «Волки» умеют закрываться. И вряд ли уступят слишком крупно. Напомним, в последних 6 матчах между этими соперниками БАТЭ не выиграл ни разу (=3-3). Вот сейчас эта тенденция должна быть сломана».
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