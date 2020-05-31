«Падерборн» — «Боруссия» Д: прогноз Александра Неценко на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.97.
«По-человечески сочувствуешь «Падерборну», ведь аутсайдер Бундеслиги не сдается на милость победителям и после возобновления сезона выцарапывает ничьи. Команде Штеффена Баумгарта сопутствует удача. С «Аугсбургом» была ничья с позиции силы, но в матчах с «Фортуной» и «Хоффенхаймом» соперники постарались сделать все, чтобы не выиграть. Но с Дортмундом этот номер пройти не должен, даже несмотря на умение «Падерборна» доставлять «Боруссии» неприятности.
В первом круге команда Люсьена Фавра проигрывала — 0:3, но спаслась в компенсированное время. Кроме того, не так давно была ничья (2:2). И вообще, «Падерборн» забивал Дортмунду в 4 матчах из последних 5. Однако «Боруссии» пора делать выводы из проигрыша в матче с «Баварией». В той встрече дортмундцы создавали моменты и не выглядели безнадежно. Даже с учетом травм, не думаю, что у хозяев есть шансы на благоприятный результат.
В лазарете у «Боруссии» Холланд, Дауд, Ройс, Шульц и Загаду, но в атаке есть Бендер, Азар, Санчо. Сильны фланги с Хакими и Геррейру. Кто-то из них точно поможет с голами в матче с «Падерборном», потерявшим из-за дисквалификации опорника Гьясулу, получившего уже 15-ю желтую карточку в сезоне. До личного сезонного рекорда албанцу не хватает одного «горчичника». Мне кажется, «Боруссия» обыграет соперника с преимуществом в два мяча».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 мая 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00