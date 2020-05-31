«Падерборн» — «Боруссия» Д: прогноз Александра Неценко на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.97.



«По-человечески сочувствуешь «Падерборну», ведь аутсайдер Бундеслиги не сдается на милость победителям и после возобновления сезона выцарапывает ничьи. Команде Штеффена Баумгарта сопутствует удача. С «Аугсбургом» была ничья с позиции силы, но в матчах с «Фортуной» и «Хоффенхаймом» соперники постарались сделать все, чтобы не выиграть. Но с Дортмундом этот номер пройти не должен, даже несмотря на умение «Падерборна» доставлять «Боруссии» неприятности.



В первом круге команда Люсьена Фавра проигрывала — 0:3, но спаслась в компенсированное время. Кроме того, не так давно была ничья (2:2). И вообще, «Падерборн» забивал Дортмунду в 4 матчах из последних 5. Однако «Боруссии» пора делать выводы из проигрыша в матче с «Баварией». В той встрече дортмундцы создавали моменты и не выглядели безнадежно. Даже с учетом травм, не думаю, что у хозяев есть шансы на благоприятный результат.



В лазарете у «Боруссии» Холланд, Дауд, Ройс, Шульц и Загаду, но в атаке есть Бендер, Азар, Санчо. Сильны фланги с Хакими и Геррейру. Кто-то из них точно поможет с голами в матче с «Падерборном», потерявшим из-за дисквалификации опорника Гьясулу, получившего уже 15-ю желтую карточку в сезоне. До личного сезонного рекорда албанцу не хватает одного «горчичника». Мне кажется, «Боруссия» обыграет соперника с преимуществом в два мяча».



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«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами 2.80 и 2.20 на матч Бундеслиги.