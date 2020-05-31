«Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут матч

В матче 29-го тура чемпионата Германии«Падерборн» примет «Боруссию Д». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью можно за 6.05. Если «Падерборн» наберёт очки, сыграет коэффициент 3.65 (27% вероятности).
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
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