«Сочи» – «Ростов»: дата, прогноз, какие ставки и коэффициенты на матч РПЛ

Сезон РПЛ возобновится 21 июня. В Сочи одноимённый клуб сыграет с «Ростовом» в матче 23-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры считают шансы команд равными.



Поставить на «Сочи» и «Ростов» можно за одинаковый коэффициент 2.77 (около 35% вероятности). Ничья идёт за 3.28 (30% вероятности). При ставке в 1000 рублей на мирный исход потенциальная выплата составляет 3280 рублей.



Тотал меньше 2.5 доступен за 1.78, что составляет 55% вероятности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно за коэффициентом 2.14 (45%).



Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.



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