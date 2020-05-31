«Сочи» – «Ростов»: дата, прогноз, какие ставки и коэффициенты на матч РПЛ
Сезон РПЛ возобновится 21 июня. В Сочи одноимённый клуб сыграет с «Ростовом» в матче 23-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры считают шансы команд равными.
Поставить на «Сочи» и «Ростов» можно за одинаковый коэффициент 2.77 (около 35% вероятности). Ничья идёт за 3.28 (30% вероятности). При ставке в 1000 рублей на мирный исход потенциальная выплата составляет 3280 рублей.
Тотал меньше 2.5 доступен за 1.78, что составляет 55% вероятности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно за коэффициентом 2.14 (45%).
Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
Партнерский контент