ФОНБЕТ перевёл более 24 млн рублей больницам и благотворительным фондам

ФОНБЕТ стремится внести посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. С этой целью компания запустила благотворительную программу «Ставка на добро». ФОНБЕТ адресно переводит средства больницам и благотворительным организациям, которые помогают детям, пожилым людям, малоимущим семьям. С середины апреля компания перечислила адресатам более 24 млн рублей.



25 мая помощь от ФОНБЕТ получили детские дома и больница. Компания перевела средства благотворительному фонду «Нижегородский». Деньги пойдут на помощь четырём детским домам в Нижегородской области. Адресатами стали социальные учреждения Краснооктябрьского, Балахнинского, Вознесенского и Чкаловского районов. Также компания перечислила средства больнице города Мышкин в Ярославской области. Благотворительные поступления используют для закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.



Узнайте больше о благотворительной программе ФОНБЕТ «Ставка на добро» на специальной странице.