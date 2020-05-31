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ФОНБЕТ перевёл более 24 млн рублей больницам и благотворительным фондам

ФОНБЕТ перевёл более 24 млн рублей больницам и благотворительным фондам
Ставки / Прогнозы 0

ФОНБЕТ стремится внести посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. С этой целью компания запустила благотворительную программу «Ставка на добро». ФОНБЕТ адресно переводит средства больницам и благотворительным организациям, которые помогают детям, пожилым людям, малоимущим семьям. С середины апреля компания перечислила адресатам более 24 млн рублей.

25 мая помощь от ФОНБЕТ получили детские дома и больница. Компания перевела средства благотворительному фонду «Нижегородский». Деньги пойдут на помощь четырём детским домам в Нижегородской области. Адресатами стали социальные учреждения Краснооктябрьского, Балахнинского, Вознесенского и Чкаловского районов. Также компания перечислила средства больнице города Мышкин в Ярославской области. Благотворительные поступления используют для закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Узнайте больше о благотворительной программе ФОНБЕТ «Ставка на добро» на специальной странице.

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