«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии 1 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.
«До этого в Бундеслиге соперники встречались пять раз, наблюдается заметный перевес в сторону РБЛ. Он имеет три победы против одной у «Кёльна». Плюс однажды команды разошлись миром.
В том, что мощное нападение «Лейпцига» во главе с Тимо Вернером положит гол-другой, нет никаких сомнений. Но мы бы не стали также списывать со счётов и атаку «козлов». Дело в том, что они входят в топ-7 по набранным очкам у себя дома, забив за 14 игр 24 мяча. А матчи с участием «Кёльна», как правило, получаются результативными, причём голы летят с обеих сторон. К слову, за три тура после паузы команда успела оформить пять мячей, пропустив при этом семь.
При таких раскладах можно подумать над ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. «РБ Лейпциг» выступает сейчас не так стабильно, как в первой части сезона, ослабив свою хватку. Да и статистика личных встреч тоже на нашей стороне: во всех очных встречах между соперниками непременно забивали и те, и другие».
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