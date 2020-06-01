«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кёльн» — «РБ Лейпциг» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт в обоих таймах за 2.04.
«Игра ожидается любопытная. «Кёльн» не лучшим образом стартовал после перерыва. В Дюссельдорфе с большим трудом отыгрался, проигрывая два мяча. «Лейпциг» также начал сорить очками, притом что сама судьба даёт им шанс быть вторыми.
Мне кажется, что после все этих неудач и сомнительного качества игры с «Гертой» «Лейпциг» всё же должен собраться и перестать терять очки. Надо матч выигрывать.
«Лейпциг» однозначно, на мой взгляд, сильнее в нападении. Я как раз предлагаю отталкиваться от забитых «Лейпцигом» мячей. Даже индивидуальный тотал не очень привлекателен с точки зрения коэффициентов, а вот ставка на то, что «Лейпциг» забьёт в каждом из таймов с коэффициентом 2,04 — это то, что надо. Я думаю, что большую часть времени «Лейпциг» будет проводить в атаке, а класс футболистов таков, что все моменты должны быть реализованы», — сказал Андронов.
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