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«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кёльн» — «РБ Лейпциг» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт в обоих таймах за 2.04.

«Игра ожидается любопытная. «Кёльн» не лучшим образом стартовал после перерыва. В Дюссельдорфе с большим трудом отыгрался, проигрывая два мяча. «Лейпциг» также начал сорить очками, притом что сама судьба даёт им шанс быть вторыми.

Мне кажется, что после все этих неудач и сомнительного качества игры с «Гертой» «Лейпциг» всё же должен собраться и перестать терять очки. Надо матч выигрывать.

«Лейпциг» однозначно, на мой взгляд, сильнее в нападении. Я как раз предлагаю отталкиваться от забитых «Лейпцигом» мячей. Даже индивидуальный тотал не очень привлекателен с точки зрения коэффициентов, а вот ставка на то, что «Лейпциг» забьёт в каждом из таймов с коэффициентом 2,04 — это то, что надо. Я думаю, что большую часть времени «Лейпциг» будет проводить в атаке, а класс футболистов таков, что все моменты должны быть реализованы», — сказал Андронов.

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Во всех личных встречах между соперниками непременно забивали обе стороны.
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