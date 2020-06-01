«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«Юлиан Нагельсман после поединка с «Гертой» жаловался на календарь. Понять его можно: берлинцы провели свой предыдущий матч в пятницу и имели пять дней на восстановление и подготовку, а игроки РБ — в воскресенье. Нагельсман сказал, что вопрос календаря неоднократно поднимался руководителями «Лейпцига» на различных собраниях, но лига его проигнорировала. В результате команда Нагельсмана не успела толком восстановиться и потеряла дома драгоценные очки.



«Кёльн» имел преимущество в матче с «Хоффенхаймом» (по ударам 17-8, по владению мячом 56%-44% и по угловым 10-0), но уступил 1:3. Раннее удаление основного защитника Себастьяна Борно (на 26-й минуте), безусловно, сказалось на качестве игры «Кёльна» в защите.



Встреча состоится в понедельник, поэтому игроки «Лейпцига» должны успеть подготовиться. Я думаю, гости победят в результативном матче. Очки им терять никак нельзя. Мой прогноз — П2 и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.88», — сказал Керимов.



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