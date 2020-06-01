Курс доллара США. Прогноз эксперта: укрепление рубля кратковременно

Аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Коронавирусный кризис всё больше становится экономическим. Из-за того что потребители резко сократили свои расходы из-за банального отсутствия денег, они совершат свои ближайшие покупки в июне-июле, обеспечивая восстановление спроса. По большей части это спрос на импорт, а это минус для курса рубля. Кроме того, нацвалюта уже не выглядит экстремально перепроданной. Это всё может создать новую волну давления на рубль. Поэтому доллар к концу первого летнего месяца может вернуться в коридор 73,00-75,00», – заявил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.