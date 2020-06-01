Курс доллара США. Прогноз аналитика: рублю поможет внутренний туризм

Аналитик «Ренессанс капитал» Софья Донец дала прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«В нынешней ситуации расходы граждан, которые обычно отдыхают телом на зарубежных курортах, снизятся как минимум на 50%. Отправившись в отпуск по стране, они помогут существенно укрепиться рублю к доллару, если, конечно, не произойдёт каких-либо негативных событий», – подчеркнула Донец.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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