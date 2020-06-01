Букмекеры назвали шансы Илона Маска полететь в космос после запуска Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск принимает поздравления. Пилотируемый корабль Сrew Dragon успешно пристыковался к МКС. Это первый космический полёт, организованный частной компанией. Букмекеры принимают ставки на возможный полёт в космос самого Илона Маска.
Сделать ставку на то, что Маск отправится в космос до конца 2025 года, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 18% вероятности. Поставить на то, что основатель Space X не полетит, можно за 1.15 (82%).
За 15.00 (6% вероятности) можно сделать ставку на то, что Маск совершит полет на Луну. Поставить на то, что он отправится на Марс до конца 2025 года, можно с коэффициентом 50.00 (2%).
Кроме того букмекеры предлагают поставить на то, что Маск представит модель кара Tesla для передвижения по лунной поверхности до конца 2025 года. Вероятность такого исхода аналитики оценили коэффициентом 7.00 (13%). Поставить на то, что появится марсоход Tesla, можно за 10.00 (10%).
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