Девушка ограбила ломбард ради ставок на спорт

19-летняя девушка похитила из ломбарда браслет, чтобы получить деньги и сделать на них ставки. Полиция задержала её и возбудила уголовное дело.
Жительница Омска работала кассиром в магазине. Получив зарплату, девушка сразу же сделала ставку на спорт. Но ставка оказалась неудачной. Тогда девушка решила ограбить ломбард. Она попросила примерить браслет, но в итоге сбежала с ним. После этого преступница сдала украшение в другой ломбард за 10 тыс. рублей. Но и эти деньги она проиграла на ставках.
Девушку задержали уже в третьем ломбарде, она хотела совершить ещё одну кражу. Теперь неудачливому игроку грозит до четырёх лет тюрьмы.
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