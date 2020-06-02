Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: валюта продолжит укрепляться

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Росту рубля способствовала дорожающая нефть, а также падение на мировых рынках курса доллара относительно основных валютных пар. В дальнейшем на движение рубля будет влиять публикация статистики в США и РФ во второй половине недели. В этой связи мы считаем, что в ближайшие дни национальная валюта будет укрепляться против доллара до отметки 68,70», – заявил Союнов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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