Курс доллара США. Прогноз трейдера: рубль зависим от внешних факторов

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль выглядит довольно устойчивым, даже по сравнению с аналогичными сырьевыми валютами. Налоговый период и стабилизация нефтяного рынка укрепили позиции российской валюты в мае. В начале лета рубль остался практически без внутренних драйверов роста. Уплата налогов завершилась, бюджетное правило уже слабо поддерживает обменные курсы, ОФЗ учли ожидаемое снижение ключевой ставки в июне на 100 б. п., а поддержка со стороны дивидендного периода должна проявиться лишь к концу июня. Всё это приведёт к более тесной корреляции рубля с внешними факторами, где главная неопределённость заключается в рисках эскалации геополитической напряжённости между США и КНР, которая будет тормозить восстановление мировой экономики», – подчеркнул Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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