Коронавирус. Прогноз врача: переболеют все рано или поздно

Врач ПЦР-диагностики лаборатории центра специализированных видов медицинской помощи Пензенской области Наталья Сокуренко дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции.



«Опасность есть. Она коснётся, наверное, каждого. Вирус очень заразен. Кто-то заболеет раньше, кто-то позже, кто-то перенесёт легко, а кто-то покинет этот мир. Все медики сейчас как на войне. Важно не допускать резких вспышек, чтобы у врачей была возможность спасать заболевших. И в этом помогает самоизоляция, как бы люди к ней ни относились», — сказала Сокуренко.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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