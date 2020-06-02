Мошенник украл у тату-мастера 15 тыс. рублей. Он обещал сделать выигрышную ставку на спорт

26-летний тату-мастер из Пензы обратился в полицию. Он рассказал, что его обманул один из постоянных клиентов. Знакомый убедил мужчину, что знает, как делать выигрышные ставки на спорт.



«Злоумышленник убедил потерпевшего, что сам вложит 15 тысяч рублей, а ему нужно будет добавить только 10 тысяч рублей. Выигрыш он обещал поделить пополам. Гражданин перевёл со счёта своей банковской карты указанную сумму. Спустя полчаса он решил не рисковать и попросил вернуть средства», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Мошенник перестал появляться в салоне и заблокировал мужчину в соцсетях. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. В ходе расследования полицейские задержали жителя Саратовской области, который признался в содеянном.



С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.



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