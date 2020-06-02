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Букмекеры оценили шансы Илона Маска стать президентом США

Букмекеры оценили шансы Илона Маска стать президентом США
Ставки / Прогнозы 0

В ноябре в США пройдут президентские выборы. Их фавориты — действующий лидер государства Дональд Трамп и Джо Байден. Букмекеры после успешного запуска космического корабля Crew Dragon принимают ставки на то, что президентом станет основатель компании Space X Илон Маск.

Сделать ставку на победу Маска на выборах можно с коэффициентом 979.00. Это меньше 1% вероятности. Это почти в два раза меньше, чем шансы известного хип-хоп исполнителя Канье Уэста. Шансы певца аналитики оценили коэффициентом 500.00.

Кроме того, букмекеры принимают ставки на полёт Илона Маска в космос в ближайшие 5 лет.

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