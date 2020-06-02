Курс доллара. Прогноз аналитика: цена нефти тянет рубль вверх

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Основное влияние сейчас оказывает восстановление цен на нефть. Рубль вернулся к отметкам начала марта, где в тот момент находился и Brent. Там же сейчас и российские фондовые индексы. При нефти от $ 45 до $ 50 мы легко вернёмся к 67 рублям за единицу. По мере приближения к этой отметке динамика российской валюты будет всё более сглаженная и более спокойная. То есть снижение курса доллара к рублю будет идти не до 0,5-0,7 рубля в день, как раньше, а в более привычном темпе, по 10-20 копеек за два-три дня», — заявил Емельянов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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