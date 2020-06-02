«Яблонец» — «Слован Л»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии 2 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Яблонец» — «Слован Л».

Ставка: «Слован» не забьёт за 2.73.

«В целом силы противников вполне сопоставимы, а потому мы бы взглянули на статистику личных встреч. И тут определённо стоит сказать, что «Яблонец» на своём поле в Высшей лиге Чехии последний раз проигрывал сине-белым аж в 2013 году — практически семь лет назад.



Цифры, несомненно, впечатляющие, но классический 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.30, который нам не подойдёт. Поэтому поищем другой вариант, а этот годится в лучшем случае для экспресса.



Можно было бы подумать над ставкой «Слован» не забьёт» за интересный коэффициент 2.73. Дело тут в том, что в среднем на выезде команда забивает практически ровно один мяч, а спорить с тем, что это маловато, трудно. Также ключевой является сухая серия хозяев: в последних восьми гостевых встречах с «Яблонцем» сине-белые оформили всего два гола».