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«Яблонец» — «Слован Л»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии 2 июня

«Яблонец» — «Слован Л»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии 2 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Яблонец» — «Слован Л».

Ставка: «Слован» не забьёт за 2.73.

«В целом силы противников вполне сопоставимы, а потому мы бы взглянули на статистику личных встреч. И тут определённо стоит сказать, что «Яблонец» на своём поле в Высшей лиге Чехии последний раз проигрывал сине-белым аж в 2013 году — практически семь лет назад.

Цифры, несомненно, впечатляющие, но классический 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.30, который нам не подойдёт. Поэтому поищем другой вариант, а этот годится в лучшем случае для экспресса.

Можно было бы подумать над ставкой «Слован» не забьёт» за интересный коэффициент 2.73. Дело тут в том, что в среднем на выезде команда забивает практически ровно один мяч, а спорить с тем, что это маловато, трудно. Также ключевой является сухая серия хозяев: в последних восьми гостевых встречах с «Яблонцем» сине-белые оформили всего два гола».

«Яблонец» — «Слован Л». Прогноз: берём коэффициент 2.73 в матче чемпионата Чехии
В последних восьми гостевых играх с «Яблонцем» «Слован» забил всего два мяча.
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