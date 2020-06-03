«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Александра Неценко на игру Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Айнтрахт».



Ставка: «Вердер» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.95.



«Аутсайдер чемпионата в лице «Вердера» совершенно поменялся после того, как безвольно уступил «Байеру» во время рестарта сезона. Бременцы, находясь в зоне вылета, стали очень прагматичными, сыграв три (!!!) матча подряд на ноль. На выезде были обыграны со счётом 1:0 «Фрайбург» и «Шальке», а в Гладбахе «музыканты» остановили местную «Боруссию» (0:0). Очень прилично играет в воротах у хозяев Павленка, важные голы забивает Биттенкурт.



Если бы «Айнтрахт» в прошлом туре продлил уже до семи матчей беспроигрышную серию, то я очень сомневался бы в очковых перспективах «Вердера» в предстоящей встрече, но франкфуртцам сопутствовало везение в споре с «Вольфсбургом». Команду из топ-6 «Айнтрахту» удалось обыграть со счётом 2:1 благодаря голу Камада за 5 минут до финального свистка. «Волки», к слову, смотрелись прилично и не реализовали серию своих моментов.



Сейчас же за «Вердер» мотивация и организация. В случае победы они догоняют стоящий на спасительном 15-м месте «Майнц». За «Айнтрахт» приличный состав, хорошее настроение и, конечно, умение забивать много мячей. У команды Ади Хюттера шестая результативность в лиге, и она должна сказаться на результате, но мне кажется, что обоих соперников стратегически ничья вполне может устроить. Да, «Вердер» плохо играет дома, но и «Айнтрахт», честно говоря, неубедителен на выезде. У франкфуртцев всего 10 очков в сезоне в чужих стенах и последнее место по этому показателю», — сказал Неценко.



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