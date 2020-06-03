«Вердер» – «Айнтрахт»: прогноз Владимира Чаплыгина на встречу Бундеслиги

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин даёт прогноз на перенесённый матч 24-го тура немецкого чемпионата по футболу.



Ставка: меньше 38 воздушных единоборств за 1.85.



«Так получилось, что все остальные команды Бундеслиги сыграли свои матчи 24-го тура ещё в докарантинный период с 28 февраля по 1 марта со зрителями. А вот пара «Вердер» — «Айнтрахт» вынуждена проводить свой поединок при пустых трибунах.



Что изменилось за это время? Думаю, многие болельщики заметили, что после возобновления чемпионата команды находятся в полуразобранном состоянии. Очень часто матчи напоминают товарищеские встречи. И вот какой интересный момент я подметил… После выхода из карантина команды Бундеслиги стали менее активно вести воздушные единоборства. Быть может, футболисты инстинктивно стараются держать социальную дистанцию или просто так совпало.



Впрочем, шутки в сторону. Обратимся к сухому языку статистики. В этом сезоне «Вердер» в домашних играх в среднем участвует в 15,69 воздушного единоборства, а его соперники – 18,46. «Айнтрахт» в гостях сражается на втором этаже 17,67 раза за игру, играющие против них хозяева поля – 17,91. По моим прикидкам, потенциальный тотал воздушных единоборств находится в промежутке от 33 до 37. Букмекер же предлагает нам планку в 37,5.



Кстати, если проанализировать данные последних пяти матчей команд, то величина потенциального тотала составит от 27 до 36. А если взять только три самых свежих матча, то показатель равняется от 28 до 34. Плюс не забываем, что после рестарта чемпионата на втором этаже футболисты стали «бодаться» чуть реже.



В общем, с такими цифрами напрашивается ставка на тотал меньше 37,5 воздушных единоборств», — сказал Чаплыгин.



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