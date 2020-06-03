«Вердер» – «Айнтрахт»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Германии

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» – «Айнтрахт».



Ставка: победа «Вердера» за 2.89.



Обе команды играют с переменным успехом. «Вердер» прошлый матч выиграл в гостях у «Шальке», но непонятно, что делал «Шальке» во время перерыва. Я всё-таки думаю, что чаша весов в итоге будет немного склоняться в пользу команд, которые играют дома, рано или поздно они должны начать выигрывать, потому что переезды утомляют, приходится ездить, хоть и недалеко. Поэтому я ставлю на «Вердер», тем более после победы в прошлом туре.



«Айнтрахт» показывает неожиданные результаты, например, в прошлой игре он смог обыграть «Вольфсбург». Я думал, что в той игре победит «Вольфсбург». Я смотрел статистику в определённый момент матча, и счёт по ударам был 14-2 в пользу «Вольфсбурга», то есть такое случается. Но мне кажется, такая переменная история вот этим командам не из верха таблицы свойственна. Думаю, что «Айнтрахту» в какой-то степени повезло, так что в предстоящем матче «Вердер» должен брать три очка, и я в него верю. Также считаю, что ему по силам сохранить место в Бундеслиге, а первым шагом была победа над «Шальке», — сказал Радимов.



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