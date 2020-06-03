Что делать с рублем сегодня. Прогноз специалиста: осенью увидим доллар по 80

Аналитик «ПФ Капитал» Евгений Надоршин дал прогноз на курс доллара США в среднесрочной перспективе.



«Не вижу никакого потенциала для укрепления курса рубля. Нынешний рост курса – ситуация временная и вскоре всё очень заметно поменяется. Поэтому я свой прогноз не менял и менять не буду — уже к осени курс рубля к доллару составит 80-85. Пока же рубль ещё немного посопротивляется. Но уже в ближайшее время мировые цены на нефть пойдут вниз, а за ним развернётся и российская валюта. Думаю, в середине июня он будет находиться в коридоре 72-74. А дальше всё будет только хуже», — заявил Надоршин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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