Курс доллара США. Прогноз трейдера: укрепление временное

Аналитик банка «Райффайзен» Денис Порывай дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Курс рубля, который мы все пока наблюдаем, действительно очень крепкий. Но в третьем квартале этого года рубль развернётся в паре с долларом и вернётся в диапазон 72,00-74,00. Наш прогноз напрямую зависит от отмены ограничительных мер, которые снимают как-то неравномерно по стране, а это держит импорт. В любом случае в июне разворота мы пока не ожидаем, а вот дальше у российской валюты будут серьёзные проблемы», – подчеркнул Порывай.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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