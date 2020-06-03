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«Ред Булл Зальцбург» — «Рапид Вена»: прогноз и ставка на матч чемпионата Австрии

«Ред Булл Зальцбург» — «Рапид Вена»: прогноз и ставка на матч чемпионата Австрии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Австрии «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид Вена».

Ставка: победа «Ред Булл Зальцбург» + обе забьют за 2.72.

«После снятия очков с ЛАСК за контактные тренировки «быки» занимают первую позицию с 24 баллами, ЛАСК имеет 21 очко, а «Рапид» — 20. В случае победы действующего чемпиона отставание зелёно-белых достигнет семи пунктов, а это уже солидно. Настроение у РБЗ рабочее, они успели провести официальный матч. 30 мая в финале Кубка Австрии досталось «Аустрии» из второго дивизиона (5:0).

Такой поединок — идеальный способ набрать кондиции и почувствовать уверенность в своих силах. Благо, что статистика очных встреч полностью на стороне фаворита. В восьми предыдущих домашних матчах «Ред Булл Зальцбург» добыл семь побед при одной ничьей. Цифры исчерпывающие.

«Рапид» — крепкая команда с достойным составом, но против «быков» у них категорически не ладится. Потому отталкиваться будем от фаворита. П1 за 1.56 — слишком скучно, мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.93, а также «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за 2.05. РБЛ в среднем забивает по 3.5 гола за игру, а «Рапид» — чуть больше двух.

Любители рисковать могут рассмотреть «П1 + обе забьют» за мощнейший коэффициент 2.72. В двух последних поединках в Зальцбурге этот вариант доезжал — 3:2 в нынешнем сезоне и 2:1 в предыдущем».

«РБ Зальцбург» — «Рапид». Прогноз: берём коэффициент 2.72 в матче чемпионата Австрии
«Быки» выиграли семь раз в восьми предыдущих домашних матчах с «Рапидом».
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