«Ганновер» — «Динамо» Дрезден: прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги 3 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второй Бундеслиги «Ганновер» — «Динамо» Дрезден.

Ставка: «Динамо» Дрезден не проиграет за 2.20.

«У гостей выбора теперь нет: либо любой ценой цеплять очки, либо отправляться в третий дивизион. Никаких проблем с мотивацией у дрезденцев не возникнет. Они будут рвать жилы, бросаться под мяч и биться до конца. «Ганновер» провёл сезон неубедительно и точно не сможет претендовать на повышение в классе. Набрав 36 очков, красные увязли в середине турнирной таблицы. Отрыв от зоны стыков составляет шесть баллов, то есть задача тут одна: как можно быстрее застолбить за собой прописку во втором дивизионе и избежать лишней нервотрёпки.



Состав у «Ганновера», конечно, заметно сильнее. У дрезденцев есть экс-футболист «Спартака» Патрик Эберт, но вообще, уровень исполнителей весьма скромный. У хозяев имена гораздо звучнее — от опытнейшего вратаря Рон-Роберта Цилера до шведского форварда Йона Гвидетти.



Разумеется, букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что абсолютно логично. На стороне гостей только мотивация: «Ганновер», по сути, доигрывает сезон, а вот динамовцы бьются за выживание. Хватит ли этого для набора очков — большой вопрос, но вообще, Х2 за 2.20 смотрится нормально.



Дело в том, что красные просто ужасны в родных стенах. Жалкие две победы в 13 поединках, 14 набранных очков (предпоследний показатель в турнире) и отрицательный баланс голов (16-20). На наш взгляд, зацепиться за очки мотивированным гостям вполне по силам».