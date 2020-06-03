«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт».
Ставка: «Вердер» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.32.
«Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита. Для бременцев этот матч важен с точки зрения борьбы за выживание в немецкой Бундеслиге, но неубедительная домашняя серия играет против них. Однако и «орлы» в свою очередь являются худшими в Бундеслиге по набранным очкам на выезде.
И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. Любопытно, что в семи из восьми крайних поединков непременно забивали и те, и другие. Только такой вариант представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.61, который, конечно, тоже можно рассмотреть.
Но мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + обе забьют за коэффициент 2.32. «Вердер» набрал неплохую форму, да и с мотивацией проблем возникнуть не должно. А потому, на наш взгляд, аутсайдер способен зацепиться за очки».
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