Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт».

Ставка: «Вердер» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.32.

«Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита. Для бременцев этот матч важен с точки зрения борьбы за выживание в немецкой Бундеслиге, но неубедительная домашняя серия играет против них. Однако и «орлы» в свою очередь являются худшими в Бундеслиге по набранным очкам на выезде.

И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. Любопытно, что в семи из восьми крайних поединков непременно забивали и те, и другие. Только такой вариант представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.61, который, конечно, тоже можно рассмотреть.

Но мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + обе забьют за коэффициент 2.32. «Вердер» набрал неплохую форму, да и с мотивацией проблем возникнуть не должно. А потому, на наш взгляд, аутсайдер способен зацепиться за очки».

«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Бас Дост, Андре Силва и Роде настрадаются в Бремене
В семи из восьми предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020