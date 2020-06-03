«Спарта Прага» — «Теплице»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии 3 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Спарта Прага» — «Теплице».

Ставка: «Спарта Прага» победит с форой (-2) за 2.30.

«Возобновили первенство соперники по-разному. «Спарта» сделала это более чем достойно: едва не отобрала очки на своём поле у мощной «Виктории Пльзень» (1:2), а затем одержала яркую волевую победу в гостях над аутсайдером чемпионата Чехии «Карвиной» (4:1). Этот успех позволил вернуться в топ-6.



У «Теплице» поводов для радости меньше. Сокрушительное поражение от средненького «Богеамианс» со счётом 0:4 и упущенная в родных стенах победа над предпоследним клубом лиги «Опавой» (2:2). «Стеклодувы» позволили противнику сравнять счёт на 88-й минуте, после чего шансы на топ-10 стали минимальными.



История противостояния говорит в пользу хозяев. На своём поле «Спарта» одержала 18 побед в 25 матчах при трёх ничьих и четырёх поражениях. Любопытно, что в трёх предыдущих поединках в Праге забивала только одна из команд. Состав у хозяев заметно сильнее, а мотивация запредельная. Сомневаться в их успехе сложно.



А дальше всё зависит от вашей склонности к риску. П1 всухую идёт у букмекеров за 1.77, а П1 с форой (-2) оценена коэффициентом 2.30. Гости уже фактически доигрывают сезон: шансы попасть в топ-10 минимальны, но и до зоны вылета далеко. Ждём уверенной победы «Спарты».