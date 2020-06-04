Курс доллара. Прогноз аналитиков: рубль может обвалиться из-за коронавируса

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) дали прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«Ожидаем существенного ослабления рубля во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского. С четвёртого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87-91 за доллар и только в 2023 году укрепится до 83–87 за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в четвёртом квартале превышает отметку в 85 руб., в пессимистичном — отметку в 100», — говорится в прогнозе.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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