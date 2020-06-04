Курс доллара США. Прогноз эксперта: большого обвала рубля ждать не стоит

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«Для устойчивого выхода курса доллара на уровень 90 рублей потребуется коррекция бюджетного правила. Потому что при наличии бюджетного правила даже очень низкие цены на нефть нормально переживаются рублём. Россия выглядит выигрышнее на фоне остальных развивающихся стран с точки зрения кредитных рисков, в случае второй волны коронавируса распродажа на рынках может быть более избирательной. Я в пессимистичный сценарий пока закладываю доллар около 80 рублей», – подчеркнул Брагин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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