UFC 250, Нуньес vs Спенсер, дата боя, ставки и коэффициенты букмекеров

В ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 250. Главным боем соревнования станет поединок за титул чемпионки организации в полулёгком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 07:10 мск 7 июня. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.
По оценке аналитиков, явный фаворит боя — действующая чемпионка Аманда Нуньес. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на Спенсер можно за 5.75 (16.5%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 55.00 (1.5%).
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