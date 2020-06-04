UFC 250, дата, кард участников, ставки и коэффициенты букмекеров на турнир

Дата проведения турнира UFC 250 — 7 июня. Главным боем соревнования станет поединок за титул чемпионки организации в полулёгком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 07:10 мск 7 июня. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.



По оценке аналитиков, явный фаворит боя — действующая чемпионка Аманда Нуньес. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на Спенсер можно за 5.75 (16.5%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 55.00 (1.5%).



Полный кард турнира



Основной кард:

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.



Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бёрнс — Эван Данэм.



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