Букмекеры: «Атлетико» и «Севилья» попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона в Примере

11 июня после трёхмесячной паузы возобновится чемпионат Испании. Букмекеры принимают ставки на то, кто из клубов получит право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Барселона» и «Реал» не вылетят из топ-4, а на оставшиеся места претендуют как минимум пять клубов.
По оценке аналитиков, фавориты – «Севилья» и «Атлетико», у которых сейчас 47 и 45 очков соответственно. Поставить на то, что один из этих клубов займёт место с первого по четвёртое, можно с коэффициентом 1.55.
Чуть ниже шансы «Хетафе», у которого сейчас 46 очков. Сделать ставку на этот клуб можно за 2.40. Поставить на «Реал Сосьедад» (46 очков) можно с коэффициентом 3.10.
«Валенсия» отстаёт от четвёртой строчки на 4 очка. К тому же клуб сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Поставить на команду Дениса Черышева можно за 12.00. Коэффициентом 20.00 эксперты оценили вероятность попадания в топ-4 «Вильярреала». У этого клуба сейчас 38 баллов и восьмое место. Шансы остальных команд ощутимо ниже.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
14:00