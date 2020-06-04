Букмекеры: «Атлетико» и «Севилья» попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона в Примере

11 июня после трёхмесячной паузы возобновится чемпионат Испании. Букмекеры принимают ставки на то, кто из клубов получит право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Барселона» и «Реал» не вылетят из топ-4, а на оставшиеся места претендуют как минимум пять клубов.



По оценке аналитиков, фавориты – «Севилья» и «Атлетико», у которых сейчас 47 и 45 очков соответственно. Поставить на то, что один из этих клубов займёт место с первого по четвёртое, можно с коэффициентом 1.55.



Чуть ниже шансы «Хетафе», у которого сейчас 46 очков. Сделать ставку на этот клуб можно за 2.40. Поставить на «Реал Сосьедад» (46 очков) можно с коэффициентом 3.10.



«Валенсия» отстаёт от четвёртой строчки на 4 очка. К тому же клуб сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Поставить на команду Дениса Черышева можно за 12.00. Коэффициентом 20.00 эксперты оценили вероятность попадания в топ-4 «Вильярреала». У этого клуба сейчас 38 баллов и восьмое место. Шансы остальных команд ощутимо ниже.



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