«Фрайбург» – «Боруссия» М: прогноз Владислава Батурина на игру Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Боруссия» М.



Ставка: победа «Боруссии» М за 1.85.



«Фрайбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, но от еврокубковой зоны отстаёт всего на четыре очка. Команда Кристиана Штрайха давно не радовала себя и своих поклонников победами, после паузы она набрала всего два очка. В последних домашних встречах «красно-белые» проиграли «Вердеру» и «Байеру» с одинаковым счётом 0:1. Всего на своей территории «Фрайбург» набрал двадцать очков.



«Боруссия» борется за призовую тройку и путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас за счёт дополнительных показателей «чёрно-зелёно-белые» опережают «Байер» и замыкают первую четвёрку. Гладбахцы не конкуренты лидирующей «Баварии», а вот с «Боруссией» Д, «Лейпцигом» и «Байером» они сражаются за Лигу чемпионов практически на равных. После вынужденного перерыва команда Марко Розе приобрела семь очков, в последних двух встречах в гостях она победила «Айнтрахт» (3:1) и поделила очки с «Вердером» (0:0). Всего на чужих полях было собрано двадцать четыре очка. В предыдущем туре «Боруссия» (М) дома разгромила «Унион» (4:1).



В первом круге «чёрно-зелёно-белые» были сильнее и добились убедительной победы (4:2), но статистика личных встреч на поле «Фрайбурга» говорит о том, что для «Боруссии» выезд на «Шварцвальд-штадион» — серьёзное испытание. В последних девяти встречах «красно-белые» победили восемь раз (8-1-0), тем не менее в предстоящем противостоянии я предпочту поставить на гостей.



Гладбах очень мотивирован и ведёт достаточно успешную борьбу за пропуск в Лигу чемпионов. Команда Марко Розе после паузы в чемпионате выглядит в физическом и игровом плане вполне конкурентоспособной. Она прибавляет и улучшает своё состояние, а вот «Фрайбург» подобным похвастаться пока не может и выглядит хуже. Команда Кристиана Штраха играет неровно, порой натужно и частенько проваливается во вторых таймах, что говорит о проблемах с физикой. Учитывая более высокие цели, задачи, мотивацию и текущую форму команд, я ставлю на успех гостей, им уже пора победить «Фрайбург» на его поле и прервать длительную неудачную серию в личных встречах на стадионе «красно-белых», — сказал Батурин.



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