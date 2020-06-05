«Смолевичи» — «Городея»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Смолевичи» — «Городея».

Ставка: ничья за 3.28.



«Городея» неожиданно уступила на своём поле «Неману» (0:2), причём «Неман» играл вдесятером и забил оба гола в меньшинстве. Правда, первый гол был с какого-то смешного пенальти, а чуть позже «Неман» забил и второй. «Городея» — это настолько непредсказуемая команда, что прогнозировать что-то сложно, а в этом матче я не могу отдать никому преимущества, и мне кажется, что матч завершится вничью. В целом почти все команды в чемпионате Беларуси одного класса, если не считать лидеров, таких как БАТЭ.



«Городея» мне совсем не нравится, у них очень узкое домашнее поле, на котором она набирает очки, да и сама игра не впечатляет. «Городея» не знает, что делать в атаке. Я помню её матч с минским «Динамо», когда «Городея» выиграла (1:0): забив с пенальти в начале матча, вообще не понимала, как дальше играть, стояла сзади, но довела матч до победы. Мне кажется, что «Смолевичи» по игре выглядят лучше. Правда, не сказал бы, что «Смолевичи» сильно отличаются от «Городеи», поэтому я прогнозирую ничью» — сказал Радимов.



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