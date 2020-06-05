«Фрайбург» – «Боруссия» М: ставка Владимира Чаплыгина на встречу Бундеслиги

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 30-го тура немецкой Бундеслиги.



Ставка: ТБ 10 угловых за 1.87.



«В докарантинный период я уже подробно расписывал методику выбора матчей для ставок на угловые. Если коротко, то главный вывод таков: в меньшей степени важно не среднее количество корнеров в предыдущих матчах, а среднее количество ударов по воротам и кроссов, которые совершают команды. Например, две обильно подающие угловые команды в матчах между собой могут сыграть на тотал меньше просто потому, что не будут использовать друг против друга навесы с флангов.



«Фрайбург» и «Боруссия» относятся к той россыпи команд, которые не только сами часто бьют по воротам и делают кроссы, но и позволяют это делать своим соперникам. Замечено, что если в матче Бундеслиги наносится больше 25 ударов по воротам и выполняется более 35 кроссов, то вероятность захода тотала больше на угловые составляет выше 70%.



Не буду утомлять вас скучными статистическими выкладками, а сразу перейду к итогам. От предстоящего матча я ожидаю примерно 26-29 ударов по воротам и около 40 кроссов. Таких показателей вполне достаточно для того, чтобы сделать ставку на тотал больше 10 угловых. Можно рискнуть и взять с более высоким коэффициентом тотал больше 10,5. Но лучше подстраховаться и остановить свой выбор на твёрдой десятке. Согласитесь, при итоге в 10 угловых куда приятнее получить возврат ставки, а не проигрыш», — сказал Чаплыгин.



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