«Санта-Клара» — «Брага»: прогноз Михаила Поленова на игру чемпионата Португалии

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Санта-Клара» — «Брага».



Ставка: победа «Браги» с форой (-1) за 1.94.



«Брага» вряд ли будет бороться за чемпионство, всё-таки там достаточно велик отрыв, а вот «Спортинг» она пока опережает в борьбе за третье место, а это позволит по итогам сезона сыграть в квалификации Лиги чемпионов — довольно серьёзная цель.



Именно от неё мне и хочется плясать. «Брага» всегда была командой более прагматичной, чем весёлой. Она всегда умело сушит игру, выступая на результат. Прежде всего такие качества «Брага» стремится показать, а уж потом остальные финтифлюшки.



Думаю, что именно от этого и стоит отталкиваться. После рестарта многих европейских чемпионатов мы видим, что неожиданно матчи становятся верховыми. Слишком много ошибок у команд, сказывается дисбаланс формы.



Плясать от верха я не стану, а вот от фаворитизма — да. Ставлю на победу «Браги» с форой (-1) с коэффициентом 1.94. «Санта-Клара» — довольно средний клуб по всем показателям и по игре в том числе», — сказал Поленов.



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