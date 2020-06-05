Аманда Нуньес vs Фелиция Спенсер — прогноз и ставка на бой UFC 250

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 07:10 мск 7 июня. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.



Ставка: победа Аманды Нуньес в третьем раунде за 7.40.



Канадка хороша в партере, так что сценарий боя Нуньес против де Рандами повториться не должен. В стойке Спенсер не столь опасна, хотя защищается от ударов неплохо. Это достойный представитель рейтинга, который вполне заслуживает титульного поединка.



И всё же для нынешней Нуньес этого мало. Львица в полном порядке, а мощи её удара хватит, чтобы сотрясти соперницу одним-двумя попаданиями. Скорее всего, бразильянке потребуется какое-то время, чтобы приноровиться к защите Спенсер и найти в ней брешь, но постепенно она пристреляется и без особых хлопот добудет победу.



В быстрое завершение поединка мы не верим, защищается канадка недурно. Однако бой будет состоять из пяти раундов — этого вполне достаточно, чтобы действующая чемпионка донесла несколько сокрушительных ударов и добила претендентку. Ждём победу нокаутом во втором-четвёртом раунде.

Спенсер — достойная спортсменка с хорошей борьбой и крепкой защитой в стойке. Но если Нуньес хорошо провела тренировочный лагерь и будет в оптимальном состоянии, то этого не хватит. Скорее всего, бразильянке потребуется определённое время, чтобы приспособиться к обороне соперницы, после чего её преимущество станет подавляющим.