UFC 250: прямая трансляция 7 июня, где смотреть, прогнозы и ставки на бой

Дата проведения турнира UFC 250 — 7 июня. Главным событием станет поединок за титул чемпионки организации в полулёгком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 7:10 мск. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ».



По оценке аналитиков, явный фаворит боя — действующая чемпионка Аманда Нуньес. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на Спенсер можно за 5.75 (16.5%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 55.00 (1.5%).



Полный кард турнира



Основной кард

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд



Предварительный кард

Алекс Касерес — Чейс Хупер

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт

Брайан Келлехер — Коди Стаманн

Чарльз Бирд — Маки Питоло

Жуссиер Формига — Алекс Перес

Девин Кларк — Алонсо Менифилд

Герберт Бёрнс — Эван Данэм



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Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Прогноз на UFC 250: Львица уничтожит претендентку Если бразильянка выйдет на бой в оптимальной форме, шансов у соперницы не будет.