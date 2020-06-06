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UFC 250: прямая трансляция 7 июня, где смотреть, прогнозы и ставки на бой

UFC 250: прямая трансляция 7 июня, где смотреть, прогнозы и ставки на бой
Ставки / Прогнозы 0

Дата проведения турнира UFC 250 — 7 июня. Главным событием станет поединок за титул чемпионки организации в полулёгком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 7:10 мск. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ».

По оценке аналитиков, явный фаворит боя — действующая чемпионка Аманда Нуньес. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на Спенсер можно за 5.75 (16.5%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 55.00 (1.5%).

Полный кард турнира

Основной кард
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд

Предварительный кард
Алекс Касерес — Чейс Хупер
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт
Брайан Келлехер — Коди Стаманн
Чарльз Бирд — Маки Питоло
Жуссиер Формига — Алекс Перес
Девин Кларк — Алонсо Менифилд
Герберт Бёрнс — Эван Данэм

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Если бразильянка выйдет на бой в оптимальной форме, шансов у соперницы не будет.
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