Курс доллара. Прогноз аналитика: нефть вредит рублю

Аналитик «Инбанка» Алексей Капитанов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«На курс рубля негативно влияет снижение мировых цен на нефть, которые постепенно отходят от достигнутых ранее значений свыше $ 40 за баррель Brent. Из внешних событий на рубль давит европейский регулятор, который предложил дополнительный пакет стимулов, способный улучшить настроения в еврозоне и укрепить евро. При этом внутренняя повестка также весьма критична для нацвалюты из-за ситуации с разливом нефти в Норильске. В этой связи рубль в пятницу в паре с долларом может вернуться в диапазон 69,90-70,30, а в паре с евро – в коридор 79,50-80,00», — сказал Капитанов.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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