Эксперты назвали шансы Брагина выиграть ЧМ-2021 со сборной России по хоккею

У сборной России по хоккею новый главный тренер. Им стал многолетний наставник молодёжной команды Валерий Брагин. Букмекеры принимают ставки на итоги ЧМ-2021 — первого крупного турнира для специалиста во главе сборной. Соревнование должно пройти в Латвии и Беларуси с 7 по 23 мая 2021 года.
По оценке аналитиков, сборная России — в числе главных претендентов на победу. Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 3.50. Это примерно 22% вероятности. Таким же коэффициентом букмекеры оценили шансы сборной Канады. На команду Швеции можно сделать ставку за 4.50 (17%).
64-летний специалист с молодёжной сборной России выиграл МЧМ-2011, четырежды завоевывал серебряные медали (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды — бронзовые (2017, 2019).
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