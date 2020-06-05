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«Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на игру 30-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на игру 30-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» М в 30-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют — нет за 2.33.

«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. На мой взгляд, очень тяжёлая будет игра для Мёнхенгладбаха. С учётом, что это единственный матч в игровом дне, тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прекрасно понимает, что его будет смотреть вся страна. «Фрайбург» — крайне неприятный соперник для абсолютно любой команды, даже для мюнхенской «Баварии».

Ну а Мёнхенгладбах всё-таки не является очень уж стабильной командой. Да, футболисты очень талантливы, состав прекрасный. Но команду штормило в Лиге Европы, порой штормит и в Бундеслиге. Не всегда она преодолевает те испытания, которые ей выпадают.

Мне кажется, большой результативности здесь ждать не стоит. Осторожную игру предвижу. Из всего многообразия ставок выбираю вариант — «обе забьют — нет». Коэффициент — 2,33. Мне кажется, коэффициент очень хороший. А будет либо минимальная победа одной из команд, либо вообще ничья 0:0», — полагает Андронов.

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